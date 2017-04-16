По международному транспортному коридору «Приморье-2» прошел первый груз

Тестовый контейнер в понедельник, 10 апреля, был отправлен из города Чанчунь в Хуньчунь (КНР). Далее, пройдя госграницу в районе пункта пропуска Краскино, груз направился в порт Зарубино Приморского края, после чего его паромом отправили грузополучателю в Республику Корея. На основе полученных данных Агентством будет проведен анализ и разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов — так, время в пути контейнера составило неделю. После получения подробных данных, специалисты агентства будут вносить предложения по сокращению этих сроков. «Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более 1 млрд долларов США. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4%», — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, международный транспортный коридор (МТК) «Приморье-2» — один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК «Приморье-2» к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК «Приморье-2» составляет около 170 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, ранее на этой неделе в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» был дан старт новой контейнерной линии Land Sea Channel — первое судно китайских предпринимателей с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный. Ожидается, что обратно в порт Восточный с грузом судно вернется 19 апреля.