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10:07 (мск), источник: Вести Приморье

По международному транспортному коридору «Приморье-2» прошел первый груз

Первый груз из Китая в Корею отправлен через транспортный коридор «Приморье-2». Как сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока, государственный эксперимент по отправке тестового груза из Китая в Корею через транспортный коридор «Приморье-2» состоялся 14 апреля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта в тестовом режиме изучает путь грузов из КНР в Россию.

Тестовый контейнер в понедельник, 10 апреля, был отправлен из города Чанчунь в Хуньчунь (КНР). Далее, пройдя госграницу в районе пункта пропуска Краскино, груз направился в порт Зарубино Приморского края, после чего его паромом отправили грузополучателю в Республику Корея. На основе полученных данных Агентством будет проведен анализ и разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов — так, время в пути контейнера составило неделю. После получения подробных данных, специалисты агентства будут вносить предложения по сокращению этих сроков. «Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более 1 млрд долларов США. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4%», — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, международный транспортный коридор (МТК) «Приморье-2» — один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК «Приморье-2» к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК «Приморье-2» составляет около 170 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, ранее на этой неделе в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» был дан старт новой контейнерной линии Land Sea Channel — первое судно китайских предпринимателей с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный. Ожидается, что обратно в порт Восточный с грузом судно вернется 19 апреля.

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