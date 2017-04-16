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07:27 (мск), источник: Informburo.kz

Представительство Казахстана откроют в Кремниевой долине

Представительство Казахстана появится в Кремниевой долине. Соглашение об этом достигнуто во время рабочей поездки премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в США в г. Сан-Франциско.

Источник: Informburo.kz

«Соответствующий меморандум был подписан между АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» («АКФ «ПИТ») и Венчурным фондом GVA Capital. Инновационное представительство обеспечит платформу для развития технологических стартапов из РК в Кремниевой Долине, доступ к лучшим технологическим идеям и стартапам Долины для развития корпораций, бизнеса и науки в РК, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Представительство позволит Казахстану эффективнее проводить технологическую модернизацию производственных компаний и предприятий, обозначенную в Послании Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В послании Нурсултана Назарбаева говорится о пяти приоритетах: ускоренной технологической модернизации экономики; кардинальном улучшении и расширении бизнес-среды; макроэкономической стабильности; улучшении качества человеческого капитала; институциональных преобразованиях, безопасности и борьбе с коррупцией.

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