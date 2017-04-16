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09:23 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области 65 сельских семей улучшат жилищные условия в 2017 году

До конца апреля перечислит Минсельхоз перечислит участникам программы 73 млн рублей.

В Челябинской области свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в 2017 году получили 65 семей — Минсельхоз, реализуя программу устойчивого развития сельских территорий, до конца апреля перечислит 73 млн рублей на счета ее участников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, в начале апреля в Минсельхозе региона свидетельства были выданы участникам программы, которые относятся к категории получателей социальной выплаты «граждане». Документы получили 19 человек, работающих на селе, денежные средства уже перечислены на их лицевые счета.

Кроме того, 12 апреля в Доме культуры поселка Кременкуль (Сосновский район) состоялось вручение свидетельств на улучшение жилищных условий молодым селянам из разных районов области. Это специалисты предприятий агропромышленного комплекса, фермеры, работники социальной сферы — детских садов, школ, больниц и других учреждений образования и здравоохранения. Также есть категория молодые семьи, в том числе многодетные, которые в первоочередном порядке получают социальные выплаты.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков поздравил обладателей свидетельств на получение социальной выплаты и напомнил, что благодаря программе устойчивого развития сельских территорий жилищные условия улучшили около 2 тыс. жителей села, из них около 900 — начинающие специалисты и молодые семьи.

Как отметил Сергей Сушков, в 2017 году по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено больше средств на улучшение жилищных условий селян.

Напомним, социальная выплата на приобретение или строительство жилья в сельской местности предоставляется в рамках реализации подпрограммы устойчивого развития сельских территорий.

В 2017 году на улучшение жилищных условий по подпрограмме выделено 73 млн рублей, в том числе 50 млн из областного бюджета. В 2016 году объем финансирования программы из бюджетов всех уровней составил 42,7 млн рублей, социальные выплаты получили 37 человек, в том числе 28 из категории «молодые семьи и молодые специалисты».

Потенциальным участникам программы на первоначальном этапе необходимо обращаться в администрации муниципалитетов, которые передают сформированные списки нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минсельхоз Челябинской области. Размер социальной выплаты составляет 70% от стоимости жилья для молодых семей и молодых специалистов и 60% — для других граждан, живущих и работающих на селе.

Также в рамках подпрограммы оказывается бюджетная поддержка газификации сельских населенных пунктов и финансирование строительства сельских дорог по линии министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Общее финансирование подпрограммы в 2017 году составит 683 млн рублей — в два раза больше, чем в прошлом году. В сельских муниципальных образованиях области будет построено еще 28 км газовых сетей и 28 км автодорог общего пользования с твердым покрытием.

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