«Белэнерго»: сильный ветер не повлиял минувшей ночью на работу основной сети энергосистемы Беларуси
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».
Оранжевый уровень опасности был объявлен в Беларуси 16 апреля. В ночь с 15 на 16 апреля в
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 апреля
«Отключений в распределительных сетях по состоянию на 6.00 16 апреля также не произошло», — уточнили в «Белэнерго». Сегодня особое внимание сотрудниками энергосетей уделяется ведению режима работы электросетей на участках, связанных с электроснабжением мест праздничных мероприятий.