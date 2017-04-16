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10:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Белэнерго»: сильный ветер не повлиял минувшей ночью на работу основной сети энергосистемы Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».

Источник: Reuters

Оранжевый уровень опасности был объявлен в Беларуси 16 апреля. В ночь с 15 на 16 апреля в юго-западных районах произошло усиление ветра. Также сильные порывы до 15−18 м/с ожидаются сегодня на большей части территории республики.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 апреля из-за сильного мокрого снега и ветраВ воскресение будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег, по северу сильный мокрый снег), на дорогах гололедица, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.

«Отключений в распределительных сетях по состоянию на 6.00 16 апреля также не произошло», — уточнили в «Белэнерго». Сегодня особое внимание сотрудниками энергосетей уделяется ведению режима работы электросетей на участках, связанных с электроснабжением мест праздничных мероприятий.

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