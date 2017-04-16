Из Ростова в Сочи добавят по три рейса в неделю

Во время летнего сезона она будет осуществлять по три еженедельных перелета по данному маршруту.

На авиарейсах будут работать ATR 72−500, способные вмещать до 70 пассажиров. Самые дешевые билеты обойдутся в 3490 рублей. Но это только для пассажиров с ручной кладью до 10 килограммов. Если же покупать билеты сразу в обе стороны, то можно получить скидку 5%.