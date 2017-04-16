Из Ростова в Сочи добавят по три рейса в неделю
К авиаперевозкам из
К авиаперевозкам из
Во время летнего сезона она будет осуществлять по три еженедельных перелета по данному маршруту.
На авиарейсах будут работать ATR 72−500, способные вмещать до 70 пассажиров. Самые дешевые билеты обойдутся в 3490 рублей. Но это только для пассажиров с ручной кладью до 10 килограммов. Если же покупать билеты сразу в обе стороны, то можно получить скидку 5%.
Из Ростова в Сочи рейсы будут улетать в среду, пятницу и воскресенье в 07:25, прилетая в 09:05 в пятницу и в 09:10 по средам и воскресеньям. Обратный рейс из Сочи по вторникам, четвергам и субботам в 19:05, прилет в