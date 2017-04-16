Многие приезжающие на праздники в Молдову берут автомобили в службах проката

Ирина Скрипник из села Чорешты Ниспоренского района несколько недель назад вернулась из Италии. Женщина говорит, что может позволить себе дорогой автомобиль.

«Я выбрала машину с коробкой- автомат. У меня небольшой опыт вождения на автомобиле с механической коробкой», — сказала жительница Чорешт Ирина Скрипник.

За три недели аренды женщина заплатила 500 евро.

«Думаю, прокат автомобиля обойдётся дешевле, чем поездки на такси, которое нужно вызвать и ждать ещё. А на общественном транспорте, не всегда можно доехать куда надо».

Многие фирмы, сдающие автомобили в аренду, приготовили своим клиентам специальные пасхальные предложения.

«В эти пасхальные праздники клиентам, заплатившим за семь дней проката, мы предоставляем еще один день бесплатно», — отметил администратор фирмы проката автомобилей Виталий Отлог.

В нынешнем году арендовать авто можно дешевле, чем в прошлом.



«Мы снизили стоимость аренды на один-два евро. Так, например, прокат автомобиля с меньшим расходом топлива и механической коробкой передач обойдётся в 13 евро в день. Аренда джипов колеблется от 30 до 60 евро. Но цена зависит и от срока аренды», — добавил администратор фирмы проката автомобилей.

Желающим воспользоваться арендой авто придётся оставить до 300 евро в качестве гарантии. Обратно деньги можно будет получить после возврата автомобиля.