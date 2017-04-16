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12:31 (мск), источник: УНИАН

Подорожало все: цена домашней паски в этом году возросла на треть — МЭРТ

Стоимость выпечки пасхального кулича в 2017 году возросла на 35,3% по сравнению с прошлым годом, — до 30 грн.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на своей странице в Facebook, обнародовав так называемый «Индекс паски».

«Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков уже второй раз подряд решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничной паски в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В ходе исследования мы обнаружили, что в домашних условиях она будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году», — говорится в сообщении.

В МЭРТ констатировали, что цены выросли почти на все ингредиенты. Больше всего — на 34% — подорожало сливочное масло. Оно же сильнее всего повлияло на рост конечной стоимости домашней пасхи, поскольку доля сливочного масла составляет около 30% ее стоимости.

Цены на муку выросли на 8,9% — до 9,26 грн, молоко — 34,3% (16,63 грн), изюм — 17,8% (106 грн), соль — 6,2% (4,76 грн), дрожжи — 5,9% (5,19 грн), масло — 6,5% (32,85 грн), яйца — 12,9% (10,87 грн), сахар — 17,5% (16,48 грн).

Вместе с тем сахарная пудра уже три года подряд стоит 40 грн за килограмм.

В сообщении указывается, что, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016).

«Обращаем ваше внимание, что “Индекс паски” не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты — приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службы статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития», — поясняется в сообщении.

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