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12:45 (мск), источник: Интерфакс

Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Роскомнадзор заблокировал сайты, предоставляющие услуги по доступу к чужим SMS и сообщениям в мессенджерах, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте в воскресенье.

«На основании решения Ишимского городского суда Тюменской области в Единый реестр запрещенной информации внесены URL-адреса сайтов с информацией об оказании услуг по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов связи и пользователей мессенджеров», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в настоящий момент провайдерам хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной по решению суда

В сообщении поясняется, что согласно статье 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

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Кроме того, говорится в релизе, статья 6 Федерального закона № 149-ФЗ запрещает получение информации о частной жизни гражданина (физического лица), в том числе информации, составляющей личную и семейную тайну, помимо воли гражданина (физического лица).

Роскомнадзор сообщает: «Статьями Уголовного кодекса Российского Федерации установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации)».

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