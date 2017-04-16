Воронежцы хранят на счетах в банках больше 300 млрд рублей

За первые два месяца 2017 года воронежцы открыли в местных банках множество вкладов на общую сумму больше 755 млн рублей. Такие данные приводит регионального отделение Банка России.

По данным на 1 марта, теперь общая сумма депозитов воронежских физлиц составляет больше 300 млрд рублей.

Известно, что местные жители предпочитают держать деньги в рублях. 88% всех депозитов — в национальной валюте. Возможно, это связано с резким падением процентных ставок на валютные вклады.