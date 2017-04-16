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17:53 (мск), источник: РИАЦ

Госжилнадзор требует признать аварийными 14 многоквартирных домов в Волгограде

Администрации Тракторозаводского района Волгограда предписано рассмотреть вопрос об аварийности 14 многоквартирных домов.

К такому решению пришли специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области по результатам проверки состояния зданий, расположенных по адресам: ул. Дегтярева, д. №№ 6 и 17; ул. 95-й Гвардейской, д. № 3, ул. Брасовская, д. № 7, ул. Обливская, д. №№ 6, 10, 11, ул. Ополченская, д. №№ 12, 23, 63, 65, 67, ул. Жолудева, д. № 8, ул. Героев Шипки, д. № 3.

В ходе указанной проверки установлено, что межведомственной комиссией администрации Тракторозаводского района Волгограда вопрос об аварийности указанных многоквартирных домов в установленном действующем законодательством порядке до настоящего времени не рассмотрен.

В выданном предписания все 14 домов признаны непригодными для проживания — и подлежащими сносу или реконструкции. Контроль за исполнением председателем межведомственной комиссии требований указанных в предписании осуществляется инспекцией Госжилнадзора.

Кроме этого, в Тракторозаводской районный суд будет направлено исковое заявление о понуждении межведомственной комиссии администрации района в установленном законом порядке рассмотреть вопрос об аварийности вышеуказанных многоквартирных домов.

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