Движение транспорта на Тополинке ограничат почти на неделю
Меры связаны со строительством газопровода водогрейной котельной.
Меры связаны со строительством газопровода водогрейной котельной.
Движение транспорта на пересечении улиц Сахарова и Университетская Набережная в Центральном районе Челябинска будет закрыто на шесть дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи со строительством газопровода водогрейной котельной будет прекращено движение автомобилей с восьми утра 17 апреля до восьми вечера 22 апреля», — сообщили в городской администрации.
Работы открытым способом будет проводить ООО