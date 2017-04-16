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20:34 (мск), источник: dostup1.ru

Движение транспорта на Тополинке ограничат почти на неделю

Меры связаны со строительством газопровода водогрейной котельной.

Движение транспорта на пересечении улиц Сахарова и Университетская Набережная в Центральном районе Челябинска будет закрыто на шесть дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи со строительством газопровода водогрейной котельной будет прекращено движение автомобилей с восьми утра 17 апреля до восьми вечера 22 апреля», — сообщили в городской администрации.

Работы открытым способом будет проводить ООО Научно-производственное объединение «Факел», на которое возложена ответственность за безопасное производство работ и восстановление благоустройства.

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