В Белоруссии назвали цену российского газа для страны в 2018 году

«Сегодня уже можно озвучить… в 2018 году это будет 129 долларов (за тысячу кубометров российского газа — ред.) вне зависимости от конъюнктуры, цен на нефть, газ», — сказал Семашко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что если бы Россия и Белоруссия на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы «под 150 долларов (за тысячу кубометров — ред.), так что скидка существенная».