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22:21 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссии назвали цену российского газа для страны в 2018 году

МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит 129 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

Источник: РИА Новости
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«Сегодня уже можно озвучить… в 2018 году это будет 129 долларов (за тысячу кубометров российского газа — ред.) вне зависимости от конъюнктуры, цен на нефть, газ», — сказал Семашко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что если бы Россия и Белоруссия на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы «под 150 долларов (за тысячу кубометров — ред.), так что скидка существенная».

Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.

Комментарии
1
наталья попова
нормально договорились.выгодно всем.
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