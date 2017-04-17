Антон Алиханов рассказал о планах на БАЭС

«Проект очень важный, но он всегда подразумевал экспорт. Потому что практически полублок этой атомной станции закрывал потребности региона. А в таких проектах минимум два блока нужно. Поэтому экспортная составляющая что тогда, что сейчас должна в этом проекте присутствовать. Тогда были договорённости определенные с Литвой, Польшей, но к сожалению вмешалась геополитика. И наши партнёры этот проект притормозили. Но проект очень важный для нас и, конечно, я надеюсь в ближайшем будущем мы вернёмся к стройке, закончим её. Потому что это в любом случае и рабочие места и такой серьёзный проект, который будет давать налоги в регион», — сказал глава региона.