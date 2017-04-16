Как выглядят самые дорогие квартиры в Казахстане

Квартира для казахстанца всегда была лучшей инвестицией средств. Потому люди, имеющие средства, стараются и вложить их максимально успешно. Так, среди объявлений по продаже недвижимости можно найти не только квартиры за несколько сот миллионов, но и даже за миллиарды. Сложно представить, но эти квартиры находятся в тех же городах, где парой кварталов ниже располагаются недорогие «хрущевки». Nur.kz сделали подборку по объявлениям с сайта krisha.kz самых дорогих квартир в нашей стране. 612 миллионов тенге Самой дешевой в нашей подборке оказалась пятикомнатная квартира в ЖК «Грин виладж». Квартира площадью 450 квадратных метров, построенная в 2010 году стоит 612 000 000 тенге или 2 миллиона долларов.

Источник: Nur.kz

Согласно описанию, квартира находится в самом дорогом квартале в Казахстане. В апартаментах выполнен «очень дорогой ремонт», в котором воплощены «все передовые дизайнерские замыслы». Техника и мебель, как пишут в объявлении, премиум-брендов Италии. 730 миллионов тенге Шестикомнатная квартира в ЖК «Альтаир» в Астане обойдется в 730 миллионов тенге или 2,3 миллиона долларов. Квартира на третьем этаже с несколькими санузлами в 404 квадратных метра и кухней в 32 квадратных метра находится неподалеку от «Байтерека» и оснащена всем необходимым, в том числе, и мебелью.

Источник: Nur.kz

«Абсолютно новый ремонт от иностранного дизайнера. Вся мебель и строительные материалы привезены с Венеции», — говорится в описании.

Источник: Nur.kz

770 миллионов тенге Шестикомнатная квартира в Алматы стоит несколько дороже — 770 700 000 тенге или 2,5 миллиона долларов. Находится она на Достык-Оспанова, в ЖК «Арман Вилла» Алматы.

Источник: Nur.kz

Площадь пентхауса составляет 430 квадратных метров. Покупателю обещают прекрасный вид на горы, итальянскую мебель и — торг. 787, 5 миллионов тенге Немного дороже продают квартиру в том же жилом комплексе, но состоящую из восьми комнат. Ее стоимость составляет 787 500 000 тенге.

Источник: Nur.kz

В квартире имеется шесть санузлов, сауна, пять спальных комнат, четыре террасы и множество гардеробных. Площадь квартиры — 460 метров. 800 миллионов тенге Квартира поменьше, но еще дороже находится в ЖК «Нур Тобе» в Алматы. Ее стоимость составляет 800 000 000 тенге, а площадь — 600 квадратов. В квартире из семи комнат также имеется несколько санузлов, а вот мебели — немного.

Источник: Nur.kz

1,3 миллиарда тенге Одна из самых дорогих в Казахстане квартир находится на проспекте Аль-Фараби Алматы, в Esentai Apartments. Пентхаус стоит 1 355 000 000 тенге или 4,3 миллиона долларов. Площадь его — 485 квадратных метров, а располагается квартира на 20 этаже.

Источник: Nur.kz

2 миллиарда тенге Ну, и наконец, самая дорогая квартира из продающихся в нашей стране располагается в «Парижском квартале», на улице Шарля де Голля. Поначалу название улицы может запутать казахстанцев, но находится она вовсе не в Париже, а в Астане.

Источник: Nur.kz