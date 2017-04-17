Экономический потенциал Хабаровского края презентовали в Москве

Участниками мероприятия стали члены палаты, федеральных органов власти, предприниматели, дипломаты, зарубежные партнеры и журналисты. Им представили экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал региона.

Так, замглавы минвостокразвития России Александр Крутиков отметил, что в Хабаровском крае создана лучшая на Дальнем Востоке среда для работы с инвесторами. В частности, в регионе организованы две первые в России ТОР, скоро будет создана третья. Заявки на вступление в ТОР подали свыше 60 компаний, при этом 27 уже получили статус резидентов с проектами на сумму более 40 млрд руб.

О потенциале Хабаровского края рассказал присутствующим и первый зампред правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

«В Хабаровском крае развиты энергетика, транспортная отрасль, судо- и самолетостроение, горнодобывающий, рыбопромышленный, лесопромышленный комплексы, туризм, строительство, металлургия. В регионе также активно продолжается реализация проекта “дальневосточный гектар”. Поступило около 12 тысяч заявок, причем каждая двенадцатая — из других регионов России», — отметил Юрий Чайка.