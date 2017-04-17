Очистные сооружения построят в Надеждинском районе Приморья

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, сейчас в городах и районах края идет подготовка необходимой проектно-сметной документации, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

«В течение месяца-двух подрядчики уже приступят к работам», — отметила директор департамента Елена Пархоменко.

Так, новые очистные сооружения построят в Надеждинском районе, проложат очистные коллекторы в селе Владимиро-Александровское Партизанского района, модернизируют очистные сооружения биологической очистки в селе Анучино Анучинского района.

Кроме этого, в этом году началась проектировка новых очистных сооружений в Михайловском и Яковлевском районах.

«В течение этого года все проектно-изыскательские работы будут завершены», — уточнила руководитель ведомства.

Параллельно с реконструкцией и строительством очистных сооружений будут модернизированы водопроводные сети в 14 городах и районах Приморья.

«Всего на эти цели в бюджете края запланировано почти 270 миллионов рублей», — сообщила Елена Пархоменко.

При модернизации коммунальной инфраструктуры Приморья будут использоваться современные материалы и оборудование.

По мнению специалистов, реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства муниципалитетов не только повысит качество коммунальных услуг, но и благоприятно скажется на экологии Приморья.

«Уменьшатся хозяйственно-бытовые, канализационные стоки в водоёмы, почву, улучшится качество питьевой воды», — отметила руководитель ведомства.

Напомним, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, 2017 год объявлен в стране Годом экологии. План мероприятий по его проведению, утвержденный Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии.

По поручению главы Приморья, мероприятия в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.