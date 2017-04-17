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06:45 (мск), источник: VN.ru

Шлак и золу ТЭЦ-5 отправят за 15 км от Новосибирска

Новосибирск растет, и золоотвалы теплоэлектростанций необходимо переносить дальше от границ города. В рамках инвестиционной программы Сибирской энергетической компании, на ТЭЦ-5 эту проблему решат уже летом — золу и шлаки на 15 километров будет перегонять новая багерная насосная станция.

Все строительные работы уже завершены. Несколько месяцев в тестовом режиме, и новая станция заработает в августе ко Дню строителя. Это лишь один из проектов для города и области.

Само название насосной станции — «багерная» — означает, что трубы и агрегаты позволяют перекачивать смесь из воды, золы и шлака. Это то, что остается после промывки котлов ТЭЦ, в которых сжигают тонны угля. Действующий золоотвал уже почти полон, да и Новосибирску нужно место для роста. Новая насосная станция позволит перенести место хранения отходов горения минимум на 15 километров от границ города.

— Нужно рекультивировать нынешний золоотвал и отдать эту территорию для развития городских территорий — это основная цель, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Багерная насосная станция — это лишь один из проектов инвестиционной программы Сибирской энергетической компании. Впереди строительство новых объектов, модернизация теплосетей, и не только.

— Прежде всего, с инфраструктурой связано строительство тепловых сетей. Есть два достаточно емких проекта — модернизация перекачивающих станций — ПМС-1 и ПМС-2. Это возможность подключать отдаленные территории к централизованному теплоснабжению. Все эти проекты учтены в схеме теплоснабжения города, — рассказал генеральный директор компании «СИБЭКО» Руслан Власов.

Что касается этой багерной насосной станции, то она позволит ТЭЦ-5 без проблем работать с отходами еще минимум 50 лет.

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