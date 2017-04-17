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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские депутаты Госдумы и сенаторы отчитались о доходах

Самым богатым депутатом оказался Максим Кудрявцев — он задекларировал более 52 млн рублей, самым богатым сенатором оказалась Надежда Болтенко.

Новосибирские депутаты Госдумы и сенаторы отчитались о доходах, информация опубликована на сайте Думы и Совфеда.

Депутат Виктор Игнатов задекларировал 2,022 млн рублей, город ранее его задекларированный доход составит 2,035 млн рублей, хотя господин Игнатов работал вице-мэром Новосибирска.

Депутат Дмитрий Савельев задекларировал 4 646 051 рублей, в прошлом году его доходы составляли 6,5 млн рублей.

Депутат Вера Ганзя отчиталась о доходе в 4,8 млн рублей, в её собственности две квартиры и автомобиль «SUZUKI».

Депутат от партии власти Андрей Каличенко отчитался о 5 060 070 рублях за прошлый год, в собственности у него квартира.

Известный новосибирский депутат Александр Карелин указал в своей декларации 6,8 млн рублей, а также четыре жилых дома и автопарк: «MERCEDES-BENZ S350 4 MATIC, MINI COOPER S, TOYOTA SEQUOIA, ГАЗ М21 «Волга», ГАЗ 24 «Волга», Мотовездеход CAN-AM, Мотовездеход YAMAXA 660FWA, Мотоцикл ХАРЛЕЙ-ДЭВИДСОН и автоприцеп МЗСА, 817711.

Глава Олимпийского комитета России и депутат Госдумы Александр Жуков заработал чуть больше коллеги — 6,9 млн рублей. В его собственности дом, квартира в общей долевой собственности и машина Амбассадор Гранд.

Наконец, депутат Максим Кудрявцев оказался самым богатым среди выходцев из Новосибирской области. Он заработал 52,8 млн рублей, в собственности Кудрявцева две квартиры и легковой автомобиль BMW X6 xDrive35i.

О доходах за минувший год отчитались и сенаторы.

Надежда Болтенко задекларировала 6 261 251 рубль, в её собственности 4 квартиры. Сенатор Владимир Лаптев задекларировал годовой доход за 2016 год в размере 4 607 114 рублей, в его собственности два дома и одна квартира, машины нет.

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