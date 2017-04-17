В Новосибирской области построят 6 новых образовательных объектов

В Новосибирской области по федеральной программе «Жилище» построят шесть образовательных объектов до 2018 года. Из федерального бюджета для этого выделят 1 миллиард 59 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Объекты будут построены на условиях софинансирования. В 2015 году министерство строительства НСО направило заявку на совместное финансирование при строительстве детских садов в Новомарусино и в Дивногорском. Для этого в 2015 году для Новосибирской области из федерального бюджета выделили 146,9 миллионов рублей. Софинансирование со стороны бюджета Новосибирской области составило 39,6 миллионов рублей. Эти объекты ввели в 2016 году.

Также, по заявке министерства строительства, в прошлом году в регион поступило 382,9 миллиона рублей из Федерального бюджета для того, чтобы построить школу в поселке Берёзовый и детский сада в поселке Ложок. Из областного бюджета для их строительства выделили 110,2 миллионов рублей. Объекты введут в 2017 году.

В этом году уже одобрили заявки на федеральное софинансирование для строительства школ в Первомайском районе мегаполиса и города Обь. Заявленные федеральные средства составят 530 миллионов рублей, а из бюджета НСО выделят 285,4 миллиона рублей.