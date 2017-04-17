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07:45 (мск), источник: СуперОмск

Фирма из Калининграда отремонтирует трассу Омск — Казахстан

Управление дорожного хозяйства Омской области подвело итоги тендера на ремонт автотрассы «Омск — Одесское — граница Республики Казахстан».

Работы проведут выборочно в Одесском районе. Электронный аукцион вызвал определенный ажиотаж — поступило 11 заявок, одна из которых не была допущена.

В итоге напряженной борьбы довольно неожиданно победила компания «Эксперт-Строй» из Калининграда.

Начальную цену в 47,023 млн рублей она сумела сбить до 35,032 млн рублей. Конкурент — АО «Омскавтодор» — отстал всего на чуть-чуть: 35,267 млн рублей.

Также в протоколе аукциона значатся омские фирмы «ВЕЛЕС», «ДСК», и «Стройсервис». Согласно проекту контракта ремонт начнется на следующий день после подписания документов и закончится не позднее 15 октября.

Источник финансирования — бюджет Омской области. Работы коснутся более чем 35 тыс. кв метров покрытия, также на 10 километрах трассы нарисуют разметку прерывистой линией, на 4,5 километра — сплошной.

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