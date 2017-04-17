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07:41 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура Омска обязала мэрию провести обследование моста у Телецентра

Мост 60-летия ВЛКСМ нуждается в ремонте.

Прокуратура Омска обнародовала итоги проверки мэрии Омска по содержанию муниципального имущества. Как оказалось, городская администрация не проводила диагностику моста «Имени 60-летия ВЛКСМ» у Телецентра.

В итоге определенные элементы моста изношены и нуждаются в ремонте. Для того чтобы устранить нарушения, нужно детальное обследование.

В свою очередь, центральный районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязав ответчиков провести соответствующие работы в срок до 31 октября 2018 года.

Отметим, что решение по ка не вступило в законную силу.

Добавим, что на комитетах Горсовета Омска неоднократно обсуждалось неудовлетворительное состояние мостов в Омске. Все они нуждаются в ремонте.

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