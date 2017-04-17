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10:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове подорожало мясо, масло и творог, но подешевела колбаса, сметана и сыр

Опубликованы результаты мониторинга цен на основные продукты питания в донской столице за первую декаду апреля. Для сравнения брали отрезок времени с 3 по 10 апреля.

За эту неделю от 0,1% до 1,3% снизилась стоимость колбас полукопчёных и варено-копчёных, колбас вареных, рыбу мороженую неразделанную, сметану, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, вермишель, яблоки.

Но от 0,2% до 4,7% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, масло сливочное, масло подсолнечное, творог жирный, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, сахар-песок, соль поваренная пищевая, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый и морковь.

На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, отметили в пресс-службе администрации донской столицы со ссылкой на Ростовстат.

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