В Ростове подорожало мясо, масло и творог, но подешевела колбаса, сметана и сыр
Опубликованы результаты мониторинга цен на основные продукты питания в донской столице за первую декаду апреля. Для сравнения брали отрезок времени с 3 по 10 апреля.
Опубликованы результаты мониторинга цен на основные продукты питания в донской столице за первую декаду апреля. Для сравнения брали отрезок времени с 3 по 10 апреля.
За эту неделю от 0,1% до 1,3% снизилась стоимость колбас полукопчёных и
Но от 0,2% до 4,7% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, масло сливочное, масло подсолнечное, творог жирный, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности,
На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, отметили в