В Ростове подорожало мясо, масло и творог, но подешевела колбаса, сметана и сыр

За эту неделю от 0,1% до 1,3% снизилась стоимость колбас полукопчёных и варено-копчёных, колбас вареных, рыбу мороженую неразделанную, сметану, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, вермишель, яблоки.

Но от 0,2% до 4,7% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, масло сливочное, масло подсолнечное, творог жирный, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, сахар-песок, соль поваренная пищевая, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый и морковь.