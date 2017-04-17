В ростовских многоэтажках приступили к капремонту лифтов

Отметим, что в донской столице ремонт уже начался. Первыми решено заменить лифтовое оборудование в двух девятиэтажных домах по улице Орбитальной — №№ 30 и 56. Оба дома — постройки начала 80-х гг. Лифты не ремонтировались в них ни разу.

В пресс-службе правительства напоминают: в 2016 году на Дону заменили 338 лифтов. При этом минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов в Ростовской области составляет 7,17 рубля с 1 кв. м площади квартиры.