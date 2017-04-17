В ростовских многоэтажках приступили к капремонту лифтов
За этот сезон в Ростовской области планируют капитально отремонтировать более 300 лифтов. Об этом сообщает
За этот сезон в Ростовской области планируют капитально отремонтировать более 300 лифтов. Об этом сообщает
Отметим, что в донской столице ремонт уже начался. Первыми решено заменить лифтовое оборудование в двух девятиэтажных домах по улице Орбитальной — №№ 30 и 56. Оба дома — постройки начала 80-х гг. Лифты не ремонтировались в них ни разу.
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