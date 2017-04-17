В двух районах Уфы 18 апреля отключат воду
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» 18 апреля запланировало проведение ремонтных работ, связанных с отключением холодной и горячей воды у потребителей.
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» 18 апреля запланировало проведение ремонтных работ, связанных с отключением холодной и горячей воды у потребителей.
В Калининском районе с 10 до 20 часов холодная вода будет отключена по следующим адресам: ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5; ул. Мушникова, 2, 2/1, 4, 10, 10 к.1.
В Орджоникидзевском районе с 12 до 17 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Борисоглебская, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1; ул. Кремлевская, 46, 48, 50; ул. Пекинская, 25а, 33/1.