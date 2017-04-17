В Перми изменится расписание движения двух автобусных маршрутов

Расписание движения двух маршрутов изменится. Они будут курсировать чаще.

На маршруте № 17, который следует от улицы Зенкова до микрорайона Висим, пассажиров будут перевозить две машины. За счёт этого вдвое сократятся интервалы движения в течении всего дня. Они составят около 15 минут. Отправление последнего рейса перенесли с 19.30 на 20.00, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.