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08:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми изменится расписание движения двух автобусных маршрутов

Сократятся интервалы их следования.

Расписание движения двух маршрутов изменится. Они будут курсировать чаще.

На маршруте № 17, который следует от улицы Зенкова до микрорайона Висим, пассажиров будут перевозить две машины. За счёт этого вдвое сократятся интервалы движения в течении всего дня. Они составят около 15 минут. Отправление последнего рейса перенесли с 19.30 на 20.00, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

На маршруте № 66 (микрорайон Парковый-Микрорайон Крохалева) скорректируют несколько рейсов в час пик. Благодаря этому интервалы движения тоже станут меньше.

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