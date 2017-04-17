Башстат сообщает о снижении реальных доходов населения Башкирии на 3%

В январе зарплата составляла 20,75 тыс. рублей в месяц, а в декабре — 28,3 тыс. рублей. Реальный доход населения уменьшился на 3 процента.

Правительство республики, в свою очередь, предвещало сокращение действительного дохода на 0,4 процента.

В Башкирии в 2016 году среднемесячная зарплата одного человека выросла на 7 процентов, она составила 27,8 тысяч рублей. Динамический показатель превзошел рассчитанный прогноз рост зарплаты на 5,6 процента.

Подготовила Айсылу Газина.