Новосибирцы заинтересовались бесплатными гектарами на Чукотке, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, с начала года чукотскими гектарами заинтересовались в Москве, Томске, Нижневартовске, Хабаровском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Ростовской, Новосибирской и Омской областях.

В итоге на сегодня, с начала действия закона, уполномоченными органами уже рассмотрено 154 обращения, из них: 125 рассмотрены положительно.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.