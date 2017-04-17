Строительство Нулевой продольной в Волгограде сняли с высоты

Новый ролик, авторство которого принадлежит волгоградцу Денису Лукьянову, появился на видеохостинге Youtube 8 апреля.

Напомним, что Нулевая продольная в Волгограде строится в рамках подготовки региона к ЧМ-2018. Предполагается, что новая дорога соединит улицу Калинина в Ворошиловском районе и улицу Химическую в Центральном.

Ширина четырехполосной проезжей части составит 15 метров, а пропускная способность — до 1450 транспортных единиц в час.