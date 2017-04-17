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10:23 (мск), источник: Sputnik.by

Как потребительский кооператив может финансировать покупку жилья

Представители потребительского кооператива «Жилищный баланс» из Могилева рассказали радио Sputnik Беларусь о действующем механизме приобретения жилья по принципу «кассы взаимопомощи».

Источник: Sputnik.by

Как потребительский кооператив может финансировать покупку жилья.

Указом президента № 109 от 6 апреля текущего года предусмотрено создание в Беларуси правовых условий для предоставления физическим лицам во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам финансовой аренды (лизинга). Документ направлен на активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан.

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В частности, указом утверждается Положение о лизинге жилых домов и жилых помещений в стране. В нем устанавливаются особенности порядка заключения, исполнения и расторжения договоров лизинга.

В Беларуси уже существуют примеры успешного внедрения механизмов приобретения жилья в рассрочку. Об одном из таких примеров на радио Sputnik Беларусь рассказали гости из Могилева — руководитель проекта «Жилье в рассрочку», член правления ПК «Жилищный баланс» Евгений Раитин и член правления ПК «Жилищный баланс» Екатерина Кодовбина.

«Это не совсем ноу-хау. Подобная система действовала в Германии еще с 20-х годов прошлого века. Тогда в связи с высоким уровнем инфляции подумали, что деньги нужно в чем-то фиксировать, и придумана была такая накопительная система “стройсберкасс”, которая по сей день работает», — рассказал Раитин.

В нашей стране над подобным проектом задумались в середине двухтысячных годов также в связи с высоким уровнем инфляции, в 2011 году идея преобразовалась в полноценный проект.

«У нас юридическая форма — это потребительский кооператив, это предусмотрено гражданским кодексом. И мы внутри потребительского кооператива, по сути, сами себе законодатели. Общим собранием мы утверждаем Устав, положение о накоплении паевых взносов, член кооператива выполняет накопительных этап, в среднем, от года до двух, а затем выбирает любую квартиру у любого продавца. Кооператив финансирует ее на 100%, человек заселяется и выкупает ее на протяжении 6−12 лет», — рассказал Раитин.

Гости Sputnik отметили отличие нынешней системы финансирования жилья от предыдущих жилищных кооперативов, работа которых уже опробована на практике.

«Когда человек выполняет накопительный этап, он формирует паевой фонд кооператива в квадратных метрах и, соответственно, кроме него, есть еще и свободные инвесторы. Это люди, которым на данный момент квартира не нужна, а также застройщики, заинтересованные в том, чтобы их квартиры реализовывались хотя бы в рассрочку. Таким образом, мы формируем паевой фонд из нескольких источников», — рассказал Раитин.

Подобная система финансирования жилья напоминает «кассу взаимопомощи», при которой участники потребительского кооператива объединяют свои ресурсы, покупают квартиру, кто-то в нее заселяется и после возвращает потраченные средства на определенных кооперативом условиях.

«Все номинируется в квадратных метрах, а квадратный метр, понятно, растет в цене. Соответственно, мы назначаем план выкупа, например, по 0,4 квадратных метра на протяжении 8-ми лет, и человек платит каждый месяц по 0,4 метра по той цене, которая складывается на дату взноса. А цену мы определяем исходя из официальной инфляции», — рассказал Раитин.

Беседу с руководителем проекта «Жилье в рассрочку», членом правления ПК «Жилищный баланс» города Могилева Евгением Раитиным и членом правления ПК «Жилищный баланс» Екатериной Кодовбиной слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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