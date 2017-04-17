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09:43 (мск), источник: БЕЛТА

Что такое IBAN и как изменятся счета после 4 июля

С 4 июля 2017 года наше государство в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 № 440 «О структуре номера счета» перейдет на международную структуру номеров банковского счета IBAN.

С 4 июля 2017 года наше государство в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 № 440 «О структуре номера счета» перейдет на международную структуру номеров банковского счета IBAN.

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IBAN (International Bank Account Number) — это номер банковского счета, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 13616:2007 «Финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN)».

Подобная нумерация обладает рядом преимуществ, которые позволяют:

а) однозначно идентифицировать участника расчетов;.

б) ускорить процесс обработки платежей и снизить сопутствующие издержки;.

в) сократить риск проведения некорректных платежей.

! Обращаем Ваше внимание, что важным преимуществом IBAN перед обычным номером счета является возможность проверки его корректности еще до отправки платежа, что, безусловно, позволяет избежать риска ошибочного зачисления средств, а также снизить комиссии за банковский перевод.

При осуществлении расчетов будут использоваться счета, состоящие из 28 буквенно-цифровых разрядов:

— AA — международный код Республики Беларусь;.

— BB — контрольное цифровое значение, которое позволяет обеспечить достоверность номера счета и правильность его указания в платежных документах;.

— CCCC — это первые четыре символа BIC банка;.

— DDDD — балансовый счет в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета;.

— EEEE EEEE EEEE EEEE — нумерация индивидуального счета, определяемая банками самостоятельно.

Пример:

BY06 MMBN 3012 0000 1101 0000 0000.

По заключенным в рамках своей деятельности договорам Вам необходимо:

1) сообщить своим контрагентам в Республике Беларусь и за ее пределами свои новые банковские реквизиты:

• новый номер счета в соответствии с международным стандартом IBAN (28 разрядов);.

• новый код ОАО «Банк Москва-Минск» (BIC) — MMBNBY22;.

2) получить от своих контрагентов в Республике Беларусь новые номера счетов IBAN и BIC обслуживающих их банков для осуществления платежей (банковских переводов), начиная с 4.07.2017.

Тел. (+375−17)239−17−82, 239−16−10.

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