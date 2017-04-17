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10:03 (мск), источник: Newslab.ru

В Бородино планируют развивать производство активированных углей

Основой развития Бородино, по мнению авторов программы, станут собственные проекты. Среди них строительство предприятия по производству активированных углей, создание тепличного комплекса и расширение производства на ремонтно-механическом заводе.

Город Бородино Красноярского края намерен развиваться за счет строительства крупных предприятий и расширения производства на существующих. Программу развития города на минувшей неделе в Москве представила глава Бородино Александр Веретенников и разработчики.

Основой развития Бородино, по мнению авторов программы, станут собственные проекты. Среди них строительство предприятия по производству активированных углей, создание тепличного комплекса и расширение производства на ремонтно-механическом заводе.

«За Уралом нет производства активированных углей, а их востребованность на рынке России довольно велика. Строительство завода позволило бы создать еще 130 новых рабочих мест», — прокомментировал программу развития мэр города.

Еще один проект — создание тепличного комплекса — станет эффективным для Бородино из-за близости топлива и наличия подходящего участка. По мнению разработчиков, его преимуществом является то, что рядом таких комплексов нет, а на рынке в основном присутствует привозная из других регионов продукция.

В рамках расширения производства на Бородинском ремонтно-механическом заводе осваивают выпуск импортозамещающей продукции, которая востребована не только угольной, но и другими промышленными отраслями. Например, сейчас уже освоен выпуск вентильно-индукторных двигателей, шламовых насосов, синхронных двигателей на постоянных магнитах.

«В результате расширяется производство, спектр услуг завода, что способствует появлению новых рабочих мест. В скором времени планируется расширить и литейный цех. Мы уже сейчас намного меньше стали зависеть от иностранного производства, что необходимо в сегодняшних условиях», — отмечает Александр Веретенников.

Добавим, в программе развития Бородино обозначены также несколько проектов по созданию комфортной городской среды, таких как обеспечение города чистой питьевой водой, создание инфраструктуры для строительства комфортного жилья, открытие делового центра с гостиницей, развитие спорта, туризма и культуры. Ожидается, что защиту программы развития Бородино представят в конце мая в Москве.

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