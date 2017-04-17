Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
09:34 (мск), источник: VN.ru

Ржавые хризантемы пытались продать итальянцы Новосибирску

Зараженная цветочная продукция была остановлена сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту «Толмачево» при прохождении фитосанитарного карантинного контроля, сообщает пресс-служба Управления ведомства по Новосибирской области.

В пункт пропуска поступило более 130 тысяч срезов цветов из Италии, Колумбии, Эквадора и Израиля, а также 6080 горшечных культур из Голландии и 654 килограмма израильской пищевой зелени. В итоге в ходе досмотра итальянских срезов хризантем была обнаружена белая ржавчина. Кроме того, колумбийские гвоздики оказались заражены цветочным трипсом.

«В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов, 840 срезов хризантем и гвоздик были запрещены к ввозу и уничтожены путем сжигания по решению владельца партии. Остальная часть партии подкарантинной продукции после прохождения фитосанитарного контроля была разрешена для ввоза», — рассказали VN.ru в Россельхознадзоре.

В Новосибирске пик продаж цветов традиционно приходится на 8 марта. Несмотря на наличие местных производителей, огромное количество цветов ввозится из-за границы. В 2017 году первая крупная партия прилетела 1 марта спецрейсом из Голландии. Она состояла из 800 тысяч цветов общим весом 56 тонн. «Люди телегами скупают цветы — кто на продажу, кто просто маме, сестрам, жене», -рассказал корреспонденту VN.ru специалист флористического центра «Гринвилль» в преддверии праздника.

СПРАВКА

Белая ржавчина хризантем — это болезнь растений, которая поражает листья и стебли, в результате чего они покрываются бледно-желтыми пятнами и отмирают. Ржавчине подвержены хризантемы, астры, гвоздики, пионы, лилии, а также некоторые сельскохозяйственные культуры. Инфекция может передаваться с ветром, дождем, насекомыми и используемым инструментом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бой без правил устроили старшеклассницы на потеху сверстникам
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
Пенс: «стратегическое терпение» США в отношении КНДР закончилось
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь