Ржавые хризантемы пытались продать итальянцы Новосибирску
Зараженная цветочная продукция была остановлена сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту «Толмачево» при прохождении фитосанитарного карантинного контроля, сообщает
Зараженная цветочная продукция была остановлена сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту «Толмачево» при прохождении фитосанитарного карантинного контроля, сообщает
В пункт пропуска поступило более 130 тысяч срезов цветов из Италии, Колумбии, Эквадора и Израиля, а также 6080 горшечных культур из Голландии и 654 килограмма израильской пищевой зелени. В итоге в ходе досмотра итальянских срезов хризантем была обнаружена белая ржавчина. Кроме того, колумбийские гвоздики оказались заражены цветочным трипсом.
«В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов, 840 срезов хризантем и гвоздик были запрещены к ввозу и уничтожены путем сжигания по решению владельца партии. Остальная часть партии подкарантинной продукции после прохождения фитосанитарного контроля была разрешена для ввоза», — рассказали VN.ru в Россельхознадзоре.
В Новосибирске пик продаж цветов традиционно приходится на 8 марта. Несмотря на наличие местных производителей, огромное количество цветов ввозится
СПРАВКА
Белая ржавчина хризантем — это болезнь растений, которая поражает листья и стебли, в результате чего они покрываются