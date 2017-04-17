Ржавые хризантемы пытались продать итальянцы Новосибирску

В пункт пропуска поступило более 130 тысяч срезов цветов из Италии, Колумбии, Эквадора и Израиля, а также 6080 горшечных культур из Голландии и 654 килограмма израильской пищевой зелени. В итоге в ходе досмотра итальянских срезов хризантем была обнаружена белая ржавчина. Кроме того, колумбийские гвоздики оказались заражены цветочным трипсом.

«В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов, 840 срезов хризантем и гвоздик были запрещены к ввозу и уничтожены путем сжигания по решению владельца партии. Остальная часть партии подкарантинной продукции после прохождения фитосанитарного контроля была разрешена для ввоза», — рассказали VN.ru в Россельхознадзоре.

В Новосибирске пик продаж цветов традиционно приходится на 8 марта. Несмотря на наличие местных производителей, огромное количество цветов ввозится из-за границы. В 2017 году первая крупная партия прилетела 1 марта спецрейсом из Голландии. Она состояла из 800 тысяч цветов общим весом 56 тонн. «Люди телегами скупают цветы — кто на продажу, кто просто маме, сестрам, жене», -рассказал корреспонденту VN.ru специалист флористического центра «Гринвилль» в преддверии праздника.

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