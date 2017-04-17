МАРТ прокомментировал планируемое упрощение условий ведения бизнеса

По словам руководителя ведомства, МАРТ внес предложения в пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса, и они учтены в представленных вниманию общественности документах, сообщает БЕЛТА.

«Это не касается предприятий, которые будут работать круглосуточно. В этом случае мы оставили согласование», — уточнил Владимир Колтович. По его словам, предложено внести корректировки в получение лицензии на розничную торговлю алкоголя и табака. «Таких лицензий получать будет не нужно, мы упростили порядок», — рассказал министр.

Так, если человек решил открыть предприятие, ему будет необходимо всего лишь направить соответствующее письмо в местные органы власти. Кроме того, нет необходимости согласовывать режим работы.

Объекты общепита будут также наделены правом решать, можно ли человеку принести в заведение свое спиртное. Предложена отмена согласования информации, которая содержится в наружной рекламе. «Все эти решения будут способствовать тому, что люди будут заниматься больше делом, а не тратить свое время на выяснение, согласование, написание ненужных никому бумаг», — убежден Владимир Колтович.

В эфире «Беларусь 1» отмечалось, что пакетом документов по упрощению условий ведения бизнеса предложено увеличить количество видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП, уплатив единый налог. В частности, в этот список предложено внести парикмахеров, тех, кто занимается ремонтом разных видов обуви, одежды, приготовлением блюд на дому, оказанием компьютерных услуг, а также владельцев так называемых гаражных СТО.

На последнем виде деятельности отдельно остановился заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич: «Да, предлагается упростить ведение и этого вида бизнеса — ремонта транспортных средств (…). Естественно, должны быть соблюдены все соответствующие противопожарные, санитарные правила, которые будут опять же в этом документе присутствовать».

Валерий Мицкевич также рассказал о некоторых особенностях проекта декрета президента, который входит в пакет нормативных правовых актов. Замглавы Администрации Президента обратил внимание, что на сегодня, чтобы открыть кафе или швейную мастерскую, необходимо выполнить как минимум десять процедур. При этом по времени открытие кафе занимает самое малое четыре месяца.

«В случае реализации нормы, которая заложена в проекте декрета, уведомил регистрирующий орган — и завтра можно работать. При этом нужно соблюсти определенные требования, и они тоже будут утверждаться», — рассказал он. Что касается ответственности руководителей и штрафов, разработан проект закона, где эти вопросы решаются — соответствие нарушения наказанию, возможность непривлечения к ответственности, если нарушение формальное.

Как сообщалось, пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение. Речь идет о проектах декрета и нескольких указов. Общественное обсуждение будет проводиться в течение месяца. Все предложения будут рассматриваться в процессе их доработки. Президенту будет представлен обновленный вариант. От бизнеса и граждан ожидают конкретных предложений по раскрепощению деловой инициативы.