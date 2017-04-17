Курс валют на 17 апреля 2017 года
На Пасху курс валют не изменился и сохранил значения конца прошлой недели. Таким образом, евро торгуется по 20 леев 55 банов. Доллар стоит 19 леев 32 бана.
На Пасху курс валют не изменился и сохранил значения конца прошлой недели. Таким образом, евро торгуется по 20 леев 55 банов. Доллар стоит 19 леев 32 бана.
На Пасху курс валют не изменился и сохранил значения конца прошлой недели.
Таким образом, евро торгуется по 20 леев 55 банов. Доллар стоит 19 леев 32 бана.
Румынский лей оценивается в четыре лея 55 банов.
Курс украинской гривны равен 71-ому бану. Российский рубль также стабилен — он стоит 34 бана.