Борис Дубровский оценил готовность аграриев Кизильского района к посевной

«Аналогичная работа должна вестись во всех территориях области», — распорядился глава региона. Как уже сообщало агентство, на совещании с главами муниципальных образований Борис Дубровский поручил до 1 мая отчитаться о вовлечении в сельхозоборот неиспользованных земель.

В 2017 году аграриям по поручению главы региона компенсируют из региональной казны часть затрат по введению в сельхозоборот неиспользуемых, заброшенных земель. На эти цели в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 10 миллионов рублей.

Борис Дубровский побывал на сельскохозяйственном предприятии «Южное», которое образовалось на месте разорившегося в годы перестройки колхоза. Теперь ему присвоен статус семеноводческого хозяйства, что позволит приобретать качественные семена зерновых культур. По словам директора Владимира Брынзина, за 12 лет работы площадь обрабатываемой пашни выросла с 500 до 6400гектаров. Благодаря господдержке, в последние годы значительно обновлен машинно-тракторный парк. «15% стоимости комбайнов государство оплачивает сразу, плюс субсидируются проценты по кредитам», — отметил Владимир Брынзин.

ООО СП «ЯиК» также в ближайшее время планирует приобрести статус семеноводческого хозяйства. Аграрии выращивают пшеницу твердых и мягких сортов, ячмень и другие культуры.

Борис Дубровский осмотрел семейную животноводческую ферму, основанную в 2008 году. Руководитель Толеген Турганов получил из региональной казны грант более 9 миллионов рублей. В хозяйстве фермера есть овцы, лошади, козы и коровы. На выделенные из областного бюджета средства Толеген Турганов восстанавливает заброшенные коровники. В планах расширять рынок сбыта продукции.