Суд разрешил застроить сквер на Предмостной площади

Арбитражный суд Красноярского края разрешил застройку сквера на Предмостной площади. Заседание прошло еще 11 апреля, но о его итогах стало известно только сейчас.

Напомним, администрация Красноярска сдала в аренду участок земли на пр. Красноярский рабочий, 172, для строительства «отдельно стоящего здания развлекательного комплекса». Арендатором стала компания «Фортуна и Партнеры». Позже фирма подписала соответствующий договор с департаментом градостроительства.

После этого застройщик подал заявление на выдачу разрешения на строительство развлекательного комплекса, но получил отказ. Представители компании не согласились с вынесенным решением и обратились в суд.

Первоначально краевой арбитраж оставил заявление без движения, рекомендовав застройщику предоставить необходимые документы. Компания выполнила требования суда, после чего был объявлен срок первого заседания — 15 декабря. Однако рассмотрение иска не состоялось. Затем заседание переносилось еще несколько раз без уточнения причин.

В ходе очередного заседания суд встал на сторону бизнесменов. По мнению арбитража, компании «незаконно отказано в выдаче разрешения на строительство со ссылкой на прохождение по участку красных линий». Будут ли чиновники обжаловать вердикт, пока неизвестно.