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13:34 (мск), источник: Sputnik.by

Минскэнерго: с запуском БелАЭС с ТЭЦ никого не уволим

Гендиректор РУП «Минскэнерго», посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не окажется на улице.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Введение в эксплуатацию Белорусской атомной станции, которая сооружается вблизи города Островец в Гродненской области, потребует вывести из эксплуатации 1600−1700 МВт низкоэффективных мощностей, однако это не приведет к увольнению сотрудников, сообщили в РУП «Минскэнерго».

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Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

«Вопросы задействования персонала мы решим, ни один человек не окажется на улице», — рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор РУП «Минскэнерго» Александр Мороз.

Он отметил, что сейчас белорусские энергетики плотно занимаются тем, как интегрировать БелАЭС в энергосистему страны. В частности, предстоит решить главную задачу: как энергосистема будет справляться с работой в период пиковых нагрузок.

«Если оборудование, работающее на органическом топливе, может глубоко разгружаться и набирать нагрузку, то у атомной станции другие параметры, поэтому сегодня проводится ряд мероприятий, связанных с интеграцией атомной станции с местной ТЭЦ», — пояснил гендиректор «Минскэнерго».

Минская ТЭЦ-5 в Пуховичском районе Минской области — первая тепловая электростанция в СНГ, введенная в эксплуатацию после распада Советского Союза. На ее месте планировали построить первую белорусскую атомную станцию, которая бы обеспечивала снабжение энергией Минска. Проект был готов, строительные работы шли полным ходом, но после аварии на ЧАЭС решение изменили. Так как к тому моменту уже были сделаны большие вложения, на площадке решили построить ТЭЦ.

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