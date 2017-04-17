Газовики о запахе химикатов в Хабаровске: Жалобы поступают, когда мы даже не работаем

Заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Лукьянов прокомментировал резко возросшее число жалоб хабаровчан на запах химикатов в воздухе. По его словам, основное число обращений поступает в диспетчерскую предприятия ночью и в выходные дни, когда мощности газонаполнительной станции не функционируют, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что уже несколько дней горожане жалуются на химический запах в воздухе. Только за прошедшие сутки в единую диспетчерскую службу поступило более ста жалоб.

В АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» считают, что газонаполнительная станция предприятия, где происходит заправка баллонов, не могла стать причиной химического запаха в воздухе.

«За выходные поступило 27 заявок от жителей города. При выезде аварийной бригады на место утечек не обнаружено. Большинство жалоб поступает именно в ночное время и в выходные дни, когда у нас все технологические процессы остановлены», — рассказал заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Лукьянов.

В пятницу специалисты Росприроднадзора посетили станцию и взяли пробы воздуха. Результат исследований пока неизвестен.

Сотрудники Хабаровского НПЗ, который теоретически также мог стать источником загрязнения, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на то, что информацию для журналистов нужно согласовывать с московским начальством.