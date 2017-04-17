Богдановичский пищекомбинат погасил долги перед сотрудниками после прокурорской проверки

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, проверка была организована после обращения работницы предприятия о невыплате ей заработной платы, а также неоплате периода нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что «Пищекомбинат» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 40 сотрудниками. Общая сумма долга достигает 475 тысяч рублей, в том числе перед заявителем на сумму свыше 77 тысяч рублей.
В интересах женщины, обратившейся в прокуратуру, в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы и оплате больничного листа.
«По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю предприятия с требованием погашения задолженности перед работниками, а также в отношении него возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (“невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат”). По истечению 7 дней после начала прокурорской проверки предприятие погасило полностью всю задолженность по заработной плате перед всеми работниками, в том числе произведен полный расчет с заявителем», — отмечают в пресс-службе ведомства.