Богдановичский пищекомбинат погасил долги перед сотрудниками после прокурорской проверки

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, проверка была организована после обращения работницы предприятия о невыплате ей заработной платы, а также неоплате периода нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что «Пищекомбинат» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 40 сотрудниками. Общая сумма долга достигает 475 тысяч рублей, в том числе перед заявителем на сумму свыше 77 тысяч рублей.

В интересах женщины, обратившейся в прокуратуру, в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы и оплате больничного листа.