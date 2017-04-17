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10:26 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь увеличил сбор налогов на 276 млн руб

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости (Крым). Севастополь в первом квартале 2017 года увеличил сборы налоговых и неналоговых поступлений на 276 млн рублей, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп.

Источник: Reuters

«За первый квартала 2017 года в доход бюджета Севастополя поступило 3,8 млрд рублей. Рост по сравнению с первым кварталом 2016 года — на 1,3 млрд рублей или на 52%. Налоговые и неналоговые доходы составили 2,3 млрд рублей, безвозмездные поступления 1,5 млрд рублей. Прирост собственных налоговых и неналоговых доходов составил 276 млн рублей. Прирост безвозмездных поступлений составил более 1 млрд рублей», — сказал он.

По словам чиновника, расходы бюджета города за этот период соответствуют доходам. «На 1 апреля бюджет города исполнен с профицитом в объеме 28 млн рублей при плановом дефиците 4,2 млрд рублей. Долговые обязательства по состоянию на 1 апреля 2017 года отсутствуют», — подчеркнул чиновник.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), общий объем доходов бюджета Севастополя на 2017 год составляет 32,87 млрд рублей, объем расходов — 37,9 млрд рублей, дефицит бюджета — 4,2 млрд рублей.

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