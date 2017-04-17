СМИ: льготные авиабилеты увеличат пассажиропоток в Калининград

Федеральная программа субсидирования авиаперевозок, действующая с 2014 года, в нынешнем году расширяет свое действие. Например, в Крым можно будет впервые вылететь по льготным билетам из Орска. Рост числа пассажиров может быть достигнут в 2017 году и по калининградскому направлению, где программа действует без ограничений по категориям граждан.

Калининградская программа субсидирования воздушных перевозок стартует 15 мая и завершится 15 октября. Эта программа распространяется на всех граждан России без ограничений, сообщили в Росавиации.

Если по Дальнему Востоку и в Симферополь государство платит 50% от стоимости коммерческого тарифа авиакомпании, то по Калининграду другая пропорция: 60% платит пассажир, а 40% доплачивается авиакомпании в виде субсидии из федерального бюджета, пояснил представитель Росавиации.