Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
8 любопытных фактов о яйцах
В Киеве выпустили заявление с обвинением РФ из-за «Евровидения»
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
10Уйгурская проблема Китая
16Мир встретил Пасху
11:16 (мск), источник: Вести - Калининград

СМИ: льготные авиабилеты увеличат пассажиропоток в Калининград

Льготные авиабилеты увеличат пассажиропоток в Крым и Калининград.

Федеральная программа субсидирования авиаперевозок, действующая с 2014 года, в нынешнем году расширяет свое действие. Например, в Крым можно будет впервые вылететь по льготным билетам из Орска. Рост числа пассажиров может быть достигнут в 2017 году и по калининградскому направлению, где программа действует без ограничений по категориям граждан.

Калининградская программа субсидирования воздушных перевозок стартует 15 мая и завершится 15 октября. Эта программа распространяется на всех граждан России без ограничений, сообщили в Росавиации.

Если по Дальнему Востоку и в Симферополь государство платит 50% от стоимости коммерческого тарифа авиакомпании, то по Калининграду другая пропорция: 60% платит пассажир, а 40% доплачивается авиакомпании в виде субсидии из федерального бюджета, пояснил представитель Росавиации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Оппозиция Турции оспорит результаты референдума
Пенс заявил, что терпению США в отношении КНДР пришел конец
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь