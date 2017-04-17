Сразу пять автобусных компаний оштрафованы во Владивостоке
Сразу пять
Сразу пять
«Уведомления выписали сотрудники управления транспорта администрации города после рейда на остановке “Некрасовская”. Во время рейда восьмого апреля специалисты выясняли, насколько водители внутригородских автобусов соблюдают не только правила дорожного движения, но и договорные обязательства, которые существуют между их компаниями и мэрией. Во время проверки зафиксировано пять фактов нарушения пункта договора на выполнение регулярных перевозок в части обеспечении безопасности жизни и здоровья пассажиров», — говорится в сообщении администрации Владивостока.
Так, водители автобусов совершали посадку и высадку людей прямо на проезжую часть, рядом с заградительным сооружением путепровода, что представляло опасность для жизни и здоровья пассажиров.
«Уведомления о наложении штрафов в размере пяти тысяч рублей направлены руководителю ООО «Влад Авто» за нарушение, допущенное водителем автобуса маршрута № 77 «Автовокзал — Парк Победы — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум», руководителю ООО «Влад Рейс» за нарушение, допущенное водителем автобуса маршрута № 40 «Семеновская — Завод «Варяг», руководителю ООО «Скорость», водитель которого двигался по маршруту № 41 «Семеновская — Чкалова», руководителю ООО «Каслар», чей сотрудник находился на маршруте № 85 «Карбышева — Фуникулер», и руководителю ООО «Влад Рейс» за нарушение, допущенное его сотрудником, находившемся на маршруте № 60 ««Маяк — Первая Речка — Завод «Варяг», — говорится в сообщении.
Остановка «Некрасовкая» по направлению движения из центра города уже не в первый раз становится местом проведения специальных рейдов. Эта остановка — одна из самых проблемных в городе. Водители автобусов, не желая проезжать за дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», останавливаются перед ним и максимально близко к перекрестку. В итоге пассажирам приходится совершать посадку в автобусы и высадку из них за пределами остановочного кармана, практически протискиваясь между автобусом и леерным ограждением.
Анна Иваницына.