Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
СМИ: мотоциклистам могут дать преимущества перед автомобилистами
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
11:17 (мск), источник: Югополис

Приставы снесли камеру хранения на автовокзале «Краснодар-1»

В краевом центре снесли самовольно возведенную постройку на территории, прилегающей к автовокзалу.

Взыскателем в рамках исполнительного производства выступил филиал ОАО «РЖД», а должником — АО «Кубаньпассажиравтосервис». Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства — комнаты хранения площадью 58,5 квадратных метров. Самовольно возведенное строение находилось в самом центре Краснодара, на Привокзальной площади. Исполнительное производство было возбуждено в нынешнем году.

Работы по сносу производились за счет РЖД. Контроль за демонтажем постройки на одной из самых оживленных городских площадей осуществлял судебный пристав-исполнитель, сообщает пресс-служба управления ФССП Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Кубани судебного пристава обвиняют в покушении на получение крупной взятки
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Путин принял отставку главы Свердловской области
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Экс-президенту Южной Кореи выдвинули официальные обвинения
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь