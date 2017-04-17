Приставы снесли камеру хранения на автовокзале «Краснодар-1»
В краевом центре снесли самовольно возведенную постройку на территории, прилегающей к автовокзалу.
В краевом центре снесли самовольно возведенную постройку на территории, прилегающей к автовокзалу.
Взыскателем в рамках исполнительного производства выступил филиал ОАО «РЖД», а должником — АО «Кубаньпассажиравтосервис». Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства — комнаты хранения площадью 58,5 квадратных метров. Самовольно возведенное строение находилось в самом центре Краснодара, на Привокзальной площади. Исполнительное производство было возбуждено в нынешнем году.
Работы по сносу производились за счет РЖД. Контроль за демонтажем постройки на одной из самых оживленных городских площадей осуществлял судебный