102 ящика санкционных яблок уничтожили в Волгоградской области

Известно, что 102 картонных ящика с фруктами были обнаружены при досмотре в одном из транспортных средств на посту ДПС на федеральной автодороге «Москва-Волгоград».

Согласно товарно-транспортной накладной, груз следовал из Москвы в Республику Дагестан.

При осмотре продукции сотрудники Россельхознадзора обнаружили на яблоках фрагменты сохранившихся этикеток. Судя по маркировке, страной происхождения фруктов является Польша.

Яблоки общим весом 1326 килограммов были уничтожены путем раздавливания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.