102 ящика санкционных яблок уничтожили в Волгоградской области
На территории производственной базы «ЭкоСтандарт» 11 апреля сотрудниками Россельхознадзора уничтожено 1326 килограммов санкционных яблок, сообщает ВДТВ.
На территории производственной базы «ЭкоСтандарт» 11 апреля сотрудниками Россельхознадзора уничтожено 1326 килограммов санкционных яблок, сообщает ВДТВ.
Известно, что 102 картонных ящика с фруктами были обнаружены при досмотре в одном из транспортных средств на посту ДПС на федеральной автодороге «Москва-Волгоград».
Согласно
При осмотре продукции сотрудники Россельхознадзора обнаружили на яблоках фрагменты сохранившихся этикеток. Судя по маркировке, страной происхождения фруктов является Польша.
Яблоки общим весом 1326 килограммов были уничтожены путем раздавливания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.