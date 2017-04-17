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15:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

102 ящика санкционных яблок уничтожили в Волгоградской области

На территории производственной базы «ЭкоСтандарт» 11 апреля сотрудниками Россельхознадзора уничтожено 1326 килограммов санкционных яблок, сообщает ВДТВ.

Известно, что 102 картонных ящика с фруктами были обнаружены при досмотре в одном из транспортных средств на посту ДПС на федеральной автодороге «Москва-Волгоград».

Согласно товарно-транспортной накладной, груз следовал из Москвы в Республику Дагестан.

При осмотре продукции сотрудники Россельхознадзора обнаружили на яблоках фрагменты сохранившихся этикеток. Судя по маркировке, страной происхождения фруктов является Польша.

Яблоки общим весом 1326 килограммов были уничтожены путем раздавливания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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