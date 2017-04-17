Цена на квартиры в Воронежской области упали на 3%

Цена на квартиры в Воронежской области упали в среднем на 3%, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 14 апреля. Аналитики изучили данные за первый квартал 2017 года.

За три месяца 2017 года стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 43,2 тыс. рублей, на вторичном — 44,3 тыс. рублей. Тем самым падение составило 3,1% и 1,6% соответственно, отметили аналитики Воронежстата.

Падение цен на квартиры во втором квартале 2017 года спрогнозировали 30% воронежцев, ранее сообщили аналитики портала Domofond. Еще 22% горожан ждут повышения стоимости жилья, а 48% — стабильности на рынке недвижимости. Кроме того, 25% опрошенных воронежцев предположили, что второй квартал 2017 года станет благоприятным для покупки квартиры, 57% — «скорее благоприятным», 13% — «скорее неблагоприятным» и еще 5% спрогнозировали, что во втором квартале жилье лучше не покупать.