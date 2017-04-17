Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
8 любопытных фактов о яйцах
СМИ узнали о реакции Трампа на выступление "любимчика" в Москве
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
«Последствия для США будут печальными»: эксперт о войне с КНДР
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
11:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэр Краснодара обсудил с обманутыми дольщиками способы достройки ЖК Rich House

КРАСНОДАР, 17 апреля. РИА ФедералПресс. Глава города Краснодара Евгений Первышов провел общее собрание покупателей квартир в жилом комплексе Rich House, обсудил с ними ситуацию на проблемном объекте и возможные способы достройки.

Строительство жилого комплекса Rich House на ул. Ярославской, 113, началось в 2013 году. Дома должны были сдать в 2014-м, однако сроки сдачи постоянно переносятся, работы на объекте не ведутся, сообщает администрация муниципального образования города Краснодара и городской думы.

«У всех нас одна цель — достроить дом по Ярославской, 113, чтобы все вы получили ключи от своих квартир. Но единого решения, как этой цели достичь, пока нет. И нам необходимо найти решение, которое поддержат все дольщики», — говорит мэр города.

Для завершения строительно-монтажных работ, подключения инженерных сетей необходимо около 70 млн руб. Поиск потенциального инвестора осложняется тем, что почти все квартиры в ЖК уже проданы, у застройщика нет других возможных для реализации активов, на имущество наложен арест. На собрании было принято решение найти источник, который покроет затраты на достройку дома.

«Для того, чтобы начать конструктивный диалог с инвесторами по достройке дома, необходимо провести комплексный аудит», — сказал глава администрации Прикубанского внутригородского округа Андрей Дорошев.

В итоге собрания Евгений Первышов предложил сформировать актив инициативной группы, представителей, которые будут получать информацию обо всей проделанной работе и доводить ее до сведения всех покупателей квартир.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Берг: все пострадавшие от паводка получат помощь
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Путин принял отставку главы Свердловской области
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Экс-президенту Южной Кореи выдвинули официальные обвинения
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь