Мэр Краснодара обсудил с обманутыми дольщиками способы достройки ЖК Rich House

Строительство жилого комплекса Rich House на ул. Ярославской, 113, началось в 2013 году. Дома должны были сдать в 2014-м, однако сроки сдачи постоянно переносятся, работы на объекте не ведутся, сообщает администрация муниципального образования города Краснодара и городской думы.

«У всех нас одна цель — достроить дом по Ярославской, 113, чтобы все вы получили ключи от своих квартир. Но единого решения, как этой цели достичь, пока нет. И нам необходимо найти решение, которое поддержат все дольщики», — говорит мэр города.

Для завершения строительно-монтажных работ, подключения инженерных сетей необходимо около 70 млн руб. Поиск потенциального инвестора осложняется тем, что почти все квартиры в ЖК уже проданы, у застройщика нет других возможных для реализации активов, на имущество наложен арест. На собрании было принято решение найти источник, который покроет затраты на достройку дома.

«Для того, чтобы начать конструктивный диалог с инвесторами по достройке дома, необходимо провести комплексный аудит», — сказал глава администрации Прикубанского внутригородского округа Андрей Дорошев.

В итоге собрания Евгений Первышов предложил сформировать актив инициативной группы, представителей, которые будут получать информацию обо всей проделанной работе и доводить ее до сведения всех покупателей квартир.