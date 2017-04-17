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11:48 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове ремонт остановки городской электрички обошелся в 50 млн рублей

В Ростове-на-Дону в рамках развития проекта «Городская электричка» завершилась реконструкция остановочного пункта 1337 км.

Работы по реконструкции остановки были начаты в сентябре 2016 года. За это время здесь построили две пассажирские платформы длиной 130 метров и шириной 4 метра, установили освещение, навесы, лавочки, ограждения и пандусы. Кроме того, отремонтировали переходную площадку от жилого сектора до пассажирской платформы.

«В общей сложности на реконструкцию остановочного пункта затрачено около 50 млн рублей», — сообщает пресс-служба СКЖД.

Как отмечает ведомство, остановочный пункт 1337 км, расположенный вблизи одного из крупнейших спальных районов Ростова, является самым востребованным в рамках реализации проекта «Городская электричка».

Как сообщали Юга.ру, проект «Городская электричка» стартовал по инициативе властей области в марте 2016 года, когда было запущено два внутригородских рейса по маршрутам: Ростов-Главный — Ростов-Западный — Кизитеринка — Ростов-Главный, а вечером — в обратном направлении.

В рамках проекта «Городская электричка» также были приобретены два электропоезда на 370 млн руб. Сегодня ежедневно 15 тыс. пассажиров ездят на ростовской электричке.

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