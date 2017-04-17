В Омской области определили первых подрядчиков по ремонту дорог

Как сообщили в региональном Минстрое, по итогам торгов определены подрядчики для ремонта межмуниципальных и региональных дорог по 5 из 7 лотов.

Общая сумма всех лотов доходила до 674,8 млн рублей, при этом четыре объекта (две дороги в Омском районе и две — в Таврическом) финансируются в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», еще три дороги — в рамках программы «Развитие транспортной системы».

В результате такие трассы, как Омск-Тара в Большереченском районе, Омск-Муромцево-Седельниково в Муромцевском районе, Троицкое-Чукреевка в Омском районе будут ремонтировать государственные ДРСУ. Другие два лота — участки трасс Таврическое-Сосновское и Омск-Одесское-граница республики Казахстан — достались соответственно ООО «Перспектива» и ООО «ЭкспертСтрой».

Пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Определены победители по пяти лотам на сумму более 330 млн рублей. По этим объектам уже заключаются контракты. Во время торгов по указанным лотам произошло снижение максимальной цены от 12,5 до 25%. Результаты по оставшимся лотам (участки дорог Омск-Русская Поляна и Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка) станут известны уже в ближайшее время.

Напомним, начиная с этого года в Омской области и городе в том числе регулярно будут вестись масштабные ремонтные и строительные работы, поскольку регион участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», разработав одноименную программу. В ближайшие два года, 2017−2018, дорожники сконцентрируются на ремонте, а после 2019 года начнется реконструкция и строительство новых дорог.

Вся программа рассчитана до 2025 года. Ежегодно регион будет в общей сложности направлять 2 млрд рублей на дорожные объекты, расположенные в Омске и в радиусе 50 км от него. Из них 1 млрд — на городские улицы, 1 млрд — на областные трассы. Средства будут выделяться из всех уровней: 1 млрд — по федеральному траншу, 950 млн — из областного дорожного фонда, 50 млн — из горбюджета.