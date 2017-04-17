В Крыму устанавливают границы ООПТ региона
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым планирует завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) осенью. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила заместитель главы ведомства Алла Архангельская. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым планирует завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) осенью. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила заместитель главы ведомства Алла Архангельская.