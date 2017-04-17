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12:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улицу в центре Новосибирска перекроют из-за ремонта теплотрассы

Из-за ремонтных работ изменится схема движения автобуса № 41, рассказали в муниципалитете.

Улицу в центре Новосибирска перекроют из-за ремонта теплотрассы, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Проезжая часть на улице Крылова в районе дома№ 36 по улице Семьи Шамшиных будет закрыта с 18 по 27 апреля. Причина — аварийные ремонтные работы на магистральной теплотрассе компанией «СИБЭКО».

«На период проведения работ движение маршрута автобуса № 41 “Ул. Амбулаторная -Юго-Западный жилмассив” и маршрутного такси № 48 “Ул. Татьяны Снежиной — ул. Железнодорожная” будет организовано по измененной схеме: при следовании со стороны ул. Амбулаторной движение осуществляется по действующей схеме до ул. Ипподромской, далее — по ул. Гоголя с левым поворотом на Красный проспект», — пояснили в муниципалитете.

Водителей просят быть внимательными.

Источник: Вести - Новосибирск
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